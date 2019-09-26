Москва, , 12:50 — REGNUM Нежелание НАТО поддержать предложение России и отказаться от размещения в Европе ракет средней и меньшей дальности свидетельствует об отсутствии ответственности в вопросах безопасности у стран Альянса. Как передает корреспондент ИА REGNUM 26 сентября, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

Ракета Иван Шилов © ИА REGNUM

«Другие государства не смогут остаться в стороне от нагнетания ситуации и наращивания военных арсеналов. Это может привести к потере контроля за производством и размещением оружия, в том числе ядерного, чем поставит мир на грань новых военных конфликтов», — отметил Железняк.

Россия прикладывает все возможные усилия по сохранению системы европейской безопасности даже после демарша США в отношении ДРСМД, сказал депутат.

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