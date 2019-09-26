Нью-Йорк, США, , 12:55 — REGNUM Президент США Дональд Трамп пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому помочь в деле «возврата Крыма». Об этом Зеленский заявил во время выступления пред журналистами, сообщило 26 сентября информационное агентство УНИАН.

По мнению Трампа, во времена президента США Барака Обамы Америка ненадлежащим образом отреагировала на события в Крыму.

Президент Украины описал Трампу красоты Крыма и заявил, что это украинская территория.

«И мне кажется, я это услышал, он, да, согласен, что это наша родная земля, и мы будем её возвращать. Он говорит, да, вам нужно работать, и мы будем вам помогать», — сообщил Зеленский детали разговора с Трампом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский призвал Трампа присоединиться к переговорам об урегулировании конфликта в Донбассе. При этом, речь не идёт о вхождении США в «нормандский формат».

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Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году по итогам референдума, на котором подавляющее большинство крымчан поддержали воссоединение с Россией. Референдуму в Крыму предшествовал вооружённый госпереворот на Украине, в результате которого легитимная власть в стране прекратила своё существование.