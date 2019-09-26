Киев, , 12:45 — REGNUM Франция и Германия не хотят поддерживать Украину, поскольку для них она стала «чемоданом без ручки». Об этом 25 сентября написал на своей странице в Фейсбуке политолог Юрий Романенко, комментируя публикацию стенограммы телефонного разговора президентов США Дональда Трампа и Украины Владимира Зеленского.

«На самом деле Зеленский сказал правду Трампу. Франция и Германия жуют сопли, с точки зрения наших интересов, но наши интересы зависят от их поддержки. В отличие от США, нам нечем крыть Францию и Германию, потому вся эта ситуация оборачивается для Украины печальной стороной. Никто не хочет поддерживать нас так как мы хотим, потому что мы превратились в чемодан без ручки, который даже самим нести в лом», — отметил Романенко.

При этом эксперт считает, что пришла очередь опубликовать стенограммы переговоров Зеленского с президентами России Владимиром Путиным, Франции — Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.

«Короче, очередь для вскрытия стенограмм переговоров с Макроном и Меркель. Да и с Путиным стенограмма не помешает. Гулять так гулять. Думаю, что теперь Зеленский может диктовать условия любому мировому лидеру. «Ангела, вы хорошо подумали прежде чем говорить? Точно? Тогда слушайте наши условия и тогда никто не узнает о чем мы говорили», — пишет Романенко.

Он также выразил уверенность в том, что вопрос Донбасса будет закрыт за украинский счет.

«Поэтому всем проще быстрее закрыть украинскую тему за украинский же счет. Вот главный итог визита Зеленского в США. Мы стали токсичными даже для наших ближайших западных союзников. Что нам не делай — будешь иметь один гемор. Поэтому тема с Донбассом будет закрыта. Приехали», — добавил Романенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Зеленский прокомментировал публикацию стенограммы разговора с Трампом. При этом он рассчитывал, что Белый дом опубликует лишь слова Дональда Трампа из их телефонного разговора в июле. Недовольство Германией и Францией он объяснил тем, что разговор с Трампом состоялся в «довольно сложные времена», когда Россию вернули в ПАСЕ, а санкции не остановили строительство российского газопровода «Северный поток-2».