Киев, 26 сентября 2019, 12:45 — REGNUM Франция и Германия не хотят поддерживать Украину, поскольку для них она стала «чемоданом без ручки». Об этом 25 сентября написал на своей странице в Фейсбуке политолог Юрий Романенко, комментируя публикацию стенограммы телефонного разговора президентов США Дональда Трампа и Украины Владимира Зеленского.
При этом эксперт считает, что пришла очередь опубликовать стенограммы переговоров Зеленского с президентами России Владимиром Путиным, Франции — Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.
Он также выразил уверенность в том, что вопрос Донбасса будет закрыт за украинский счет.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Зеленский прокомментировал публикацию стенограммы разговора с Трампом. При этом он рассчитывал, что Белый дом опубликует лишь слова Дональда Трампа из их телефонного разговора в июле. Недовольство Германией и Францией он объяснил тем, что разговор с Трампом состоялся в «довольно сложные времена», когда Россию вернули в ПАСЕ, а санкции не остановили строительство российского газопровода «Северный поток-2».