Москва, , 12:51 — REGNUM Военно-техническое сотрудничество России и Венесуэлы обсуждали президенты Владимир Путин и Николас Мадуро на встрече в Кремле. Об этом сообщил 26 сентября журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он пояснил, что сотрудничество Москвы и Каракаса в области военной техники и специального имущества продолжается, Россия несет обязательства по ремонту и обслуживанию поставленной Венесуэле техники.

На вопрос о дополнительных кредитах для Венесуэлы Песков ответил, что такая возможность не обсуждалась лидерами, но Россия продолжит помогать дружественной стране в разных вариантах. Он также отметил, что власти Венесуэлы готовы к гибкому диалогу с оппозицией, но для этого нужно ответное движение второй стороны.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Венесуэлы Николас Мадуро прибыл в Москву 24 сентября и объявил, что находится на «российской родине». Он также записал ролик для жителей Венесуэлы с Красной площади.

Читайте также: Мадуро объявил в Москве о прибытии на «российскую родину»

Читайте ранее в этом сюжете: Мадуро поделился впечатлениями от прогулки по Красной площади — видео