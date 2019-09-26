Душанбе, , 12:34 — REGNUM За грубое нарушение действующего законодательства из Таджикистана депортирован 31 иностранный гражданин в результате трёх проведенных на территории страны спецопераций «Нелегал-2019», сообщает пресс-служба МВД страны. Также еще 145 человек были оштрафованы за нарушение правил ведения трудовой деятельности на территории Таджикистана, правил пребывания, регистрации, въезда и выезда.

В рамках операции были проверены иностранцы, зарегистрированные в различных жилых домах, а также гостиницах и общежитиях Таджикистана и состоящие на учёте. Всего — 3 798 человек. Кроме того, рабочая группа проверила 800 предприятий, организаций и мест: 336 торговых центров, 136 строительных объектов, 70 производственных предприятий и прочие, где работают иностранные граждане.

Напомним, что операция «Нелегал» проводится ежегодно в соответствии с решением, принятым координационным советом по борьбе с незаконной миграцией ОДКБ в государствах-членах Совета. В ней принимают участие сотрудники МВД, ГКНБ, министерства труда, миграции и занятости населения Таджикистана.