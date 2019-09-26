Ашхабад, , 12:32 — REGNUM В Туркмении создана Конституционная комиссия по разработке и обобщению предложений по изменению и дополнению основного закона страны, сообщает агентство «Туркмения сегодня».

25 сентября президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов подписал указ о создании Конституционной комиссии. Отмечается, что комиссия разработает и представит предложения по изменению Конституции.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 сентября президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов предложил объединить представительные органы страны в двухпартийный парламент. Предлагается консолидировать Халк Маслахаты (народного совета) и Меджлиса (однопалатного парламента).

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