Киев, , 12:32 — REGNUM США предоставили президенту Украины Владимиру Зеленскому карт-бланш на переговоры с Кремлем по газу и Донбассу. Об этом 26 сентября в эфире одного из украинских телеканалов заявил политический эксперт Алексей Калиниченко, комментируя итоги переговоров президентов США Дональда Трампа и Украины.

«В результате переговоров Зеленский получил карт-бланш от страны, которая патронирует Украину… Зеленский получил карт-бланш на действия и решения, которые будут приниматься непосредственно Украиной на переговорах с Россией по газу, по Донбассу, по взаимоотношениям между двумя государствами. В данном случае это серьезный ответ неонационалистическим, русофобски настроенной части населения Украины о том, что на сегодня украинская власть будет принимать те решения, которые выгодны государству Украина в целом, а не отдельно взятой части населения», — сказал Калиниченко.

Он ожидает, что в ближайшее время произойдут «серьезные подвижки» по вопросам Донбасса и газовым переговорам с Кремлем.

«В ближайшее время увидим более решительные действия президента Зеленского и его команды как в переговорах с Россией по газу, так и по Донбассу. Месяц-два и увидим серьезные подвижки», — прогнозирует Калиниченко.

Эксперт назвал «ключевой» рекомендацию Трампа начать налаживать прямые контакты с президентом России Владимиром Путиным.

«Ключевое то, что Трамп порекомендовал Зеленскому лично налаживать контакты с Владимиром Путиным, организовать встречу между двумя президентами, чтобы инициатива в первую очередь исходила от Зеленского. Проблему Донбасса решать непосредственно с Владимиром Владимировичем Путиным. Это ключевое, что следует из этого разговора. США дистанцируются от украинских проблем. Это прямой намек», — считает Калиниченко.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 сентября президент Трамп на встрече с украинским президентом Зеленским отметил прогресс в отношениях России и Украины. Глава Белого дома призвал продолжать в том же духе. При этом Трамп выразил уверенность в том, что президент России Владимир Путин «хотел бы что-то сделать». Он также заявил о том, что готов присоединиться к переговорам по достижению мира на Украине и посоветовал Зеленскому договариваться с президентом РФ Путиным.