Нью-Йорк, США, , 12:32 — REGNUM 25 сентября в Нью-Йорке состоялась встреча спецпредставителя Южной Кореи по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ли До Хуна, спецпредставителя Госдепартамента США по КНДР Стивена Бигэна и помощника госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэвида Стилвелла. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

По их словам, представители двух стран обсудили ядерную проблему Корейского полуострова и двустороннее сотрудничество в данной сфере, включая возобновление переговоров на рабочем уровне между США и КНДР.

Стоит отметить, что во время своего пребывания в США, Ли До Хун трижды встречался с Бигэном. Первая встреча представителей двух стран состоялась в Вашингтоне 20 сентября, вторая встреча в Нью-Йорке 24 сентября.

Кроме того, южнокорейский представитель провел встречу с заместителем Генерального секретаря по политическим вопросам Розмари Дикарло, в рамках которой стороны обсудили пути сотрудничества и ситуацию на Корейском полуострове