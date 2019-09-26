Ашхабад, , 12:29 — REGNUM Парламент Туркмении выпустил постановление о присвоении президенту Гурбангулы Бердымухамедову звания «Почетный старейшина народа». Об этом на заседании Народного совета страны сообщила спикер Гульшат Мамедова, передает «Туркменистан сегодня».

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По ее словам, туркменский лидер удостоился его «за огромный личный вклад в дело укрепления независимости и постоянного нейтралитета страны, выдающиеся заслуги перед государством и обществом, масштабную плодотворную работу по формированию незыблемых опор государственности и за образцовый созидательный, добросовестный и самоотверженный труд на благо родины, а также в связи с празднованием 28-ой годовщины независимости Туркмении».

Глава государства, в свою очередь, заявил о том, что «и впредь не пожалеет своих сил, знаний и опыта во имя процветания отечества».

«Являясь одним из мощных государств, Туркмения занимает достойные позиции на международной арене. Мы еще более приумножим наш вклад в мировое развитие», — подытожил Бердымухамедов.

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