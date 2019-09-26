Пекин, , 12:37 — REGNUM Китай может в ближайшее время заключить целостное торгово-экономическое соглашение с США, если оно будет равноправным и взаимовыгодным. Об этом заявил 26 сентября официальный представитель Минкоммерции КНР Гао Фэн.

Гао Фэн пояснил, что китайская сторона обратила внимание на готовность США к скорому соглашению о торговле. Позиция Пекина в этом вопросе чёткая и неизменная: соглашение возможно заключить после диалога, на условиях взаимной выгоды, на равноправной основе и принципах взаимного уважения, подчеркнул он на брифинге.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп допустил заключение торгового договора с Китаем «скорее, чем ожидается». Такое намерение главы государства подтвердил 25 сентября американский торговый представитель Роберт Лайтхайзер.

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