Москва, , 12:39 — REGNUM Отказ НАТО от предложения о моратории на размещение ракет малой и средней дальности (РМСД) в Европе был предсказуем. Об этом 26 сентября заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

«Да, мы ознакомились с самой первой реакцией, она напоминает компиляцию тех оценок, которые содержались в предыдущих документах. Сюрпризом для нас она не стала», — приводит ТАСС слова замглавы МИД России.

Также он отметил, что по нормам дипломатии на обращения принято отвечать и потому Грушко выразил надежду, что НАТО передаст свой ответ по соответствующим дипломатическим каналам, и ознакомит российскую сторону с более существенной реакцией, чем та, которая была продемонстрирована ранее.

«Мы не увидели никакой новизны, а только известные тезисы, которые были навязаны НАТО из-за океана», — заключил Александр Грушко.

Отметим, ранее, 25 сентября, стало известно, что президент России Владимир Путин направил 19 сентября в ряд государств, включая страны НАТО, письмо, в котором он предложил ввести мораторий на размещение в Европе и других регионах РМСД.

Напомним, позднее представитель НАТО Оана Лунгеску заявила, что генсек альянса Йенс Столтенберг получил письмо от Кремля с предложением ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах РМСД, однако в НАТО не доверяют предложению России ввести такой мораторий.