Ашхабад, , 12:22 — REGNUM Звание «Почетный старейшина народа» присвоили президенту Туркмении Гурбангулы Бердымухамедову депутаты Меджлиса (парламента) республики, сообщает агентство «Туркмения сегодня».

Отмечается, что звание присвоено главе государства за личный вклад в дело укрепления независимости и постоянного нейтралитета страны, а также за заслуги перед государством и обществом и другие достижения.

В своей ответной речи Бердымухамедов заявил, что присвоение звания возлагает на него еще большую ответственность за развитие страны.

Как сообщал ИА REGNUM, 25 сентября в Ашхабаде прошло заседание Халк Маслахаты (народного совета). Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов инициировал процесс консолидации данного представительного органа с Меджлиси (парламентом). Глава государства предложил организовать двухпалатный парламент.

Читайте также: Президент предложил парламенту Туркмении перейти на двухпалатную систему