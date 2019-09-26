Вильнюс, , 12:18 — REGNUM С 1 по 4 октября в столице Литвы Вильнюсе МВД страны проведёт масштабные учения, во время которых будут отрабатываться действия при «ядерной катастрофе» на Белорусской АЭС, строительство которой заканчивается в соседней стране, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 26 сентября.

По словам министра внутренних дел Риты Тамашюнене, цель учений — проверка действий ответственных служб в случае чрезвычайного положения по обновлённому госплану защиты населения. «Такие учения необходимы для того, чтобы все учреждения могли должным образом выполнить свои функции и обеспечить общественную безопасность в условиях реальной угрозы», — сказала Тамашюнене.

Во время учений по различным каналам связи жители Вильнюса получат уведомления о чрезвычайной ситуации, часть жителей, отобранных как добровольцы, литовские службы эвакуируют, проведут работы по дезактивации, профилактики йодом, пройдёт радиологическая разведка.

Всего в учениях примет участие 24 разных учреждений. Самая активная фаза будет проходить в зоне 30 км от строящейся станции, в которую попадают самоуправления Швенчёнского, Вильнюсского, Шальчининкайского и Варенского районов Литвы. Учения затронут также часть пригородов Вильнюса.

В столице Литвы заработают сирены, жителям на мобильные телефоны придут уведомления о ЧП. Планируется раздача таблеток йода. МВД Литвы также анонсировало прямую трансляцию учений на своём портале в интернете.

Напомним, в Литве БелАЭС официально названа «угрозой национальной безопасности», а литовские власти, несмотря на заключения МАГАТЭ или миссии Еврокомиссии ENSREG, в которых безопасность станции признана высокой, убеждают международные организации и собственное население о неминуемой опасности БелАЭС.