Киев, , 12:16 — REGNUM Украина заинтересована в том, чтобы получить от США не только финансовую, но и милитарную поддержку. Об этом 26 сентября в эфире одного из украинских телеканалов заявил Политический эксперт Андрей Вигиринский, комментируя переговоры президентов Украины Владимира Зеленского и США Дональда Трампа.

«Украина заинтересована в наличии серьезных геополитических игроков, которые будут выступать как минимум не контрреверсивно и как максимум с поддержкой не только финансовой, но и милитарной», — сказал Вигиринский.

Эксперт заметил, что Организация Объединенных Наций является не совсем той площадкой, где приглашается капитал. «Плюс разговор с президентом США априори может стать следствием тех или иных финансовых вливаний, которые зависят от государственного бюджета США», — пояснил Вигиринский.

Он сообщил, что бизнес США заинтересован в приватизации ряда украинских компаний, разработке газового месторождения «Дельфин» в Черном море и инвестировании в портовую инфраструктуру.

Как сообщало, 26 сентября в Нью-Йорке президент Зеленский встретился с представителями еврейских организаций США. Он попросил представителей еврейских организаций способствовать привлечению на Украину американских и израильских инвесторов. 25 сентября во время встречи с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом Зеленский пригласил на Украину инвесторов из Румынии.