Москва, , 12:10 — REGNUM Депутат Госдумы Вячеслав Никонов («Единая Россия») назвал беспрецедентной ситуацию с публикацией Белого дома телефонной беседы глав США и Украины.

«Беспрецедентный сеанс саморазоблачения. Белому дому плевать на любые дипломатические приличия, когда речь идет о борьбе с оппозицией. Он по первому свистку оппозиции готов обнародовать конфиденциальные разговоры, из которых Зеленский предстает марионеткой, предателем европейских союзников и манипулятором собственной судебной системой. Так держать!» — отметил Никонов в Facebook.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, беседа лидеров двух стран Дональда Трампа и Владимира Зеленского стала поводом для начала процедуры импичмента президента США. В беседе с украинским коллегой Трамп заявил, что «было бы здорово», если Зеленский и новый генпрокурор Украины изучат дело Хантера Байдена — сына бывшего вице-президента США Джо Байдена.

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