Вильнюс, 26 сентября 2019, 12:10 — REGNUM Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис сегодня, 26 сентября, заявил, что провозглашённый президентом Литвы Гитанасом Науседой курс на сближение с Белоруссией не снимет с двусторонней повестки дня вопрос Белорусской АЭС. Об этом глава литовского правительства говорил в эфире радиостанции Žinių radijas.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, вступивший этим летом в должность президента Литвы Гитанас Науседа созвал специальную встречу различных дипломатов и экспертов, на которой обсуждал возможность налаживания отношения с Белоруссией. Уже 17 сентября премьеры Литвы и Польши Саулюс Сквернялис и Матеуш Моровецки обсуждали возможности для Белоруссии «избавиться от энергозависимости от России», предоставив для поставок энергоресурсов инфраструктуру своих стран. БелАЭС в Литве официально названа угрозой национальной безопасности. Принят закон, запрещающий попадание электроэнергии с БелАЭС в Литву. После запуска станции Литва намерена полностью разорвать электроэнергетические соединения с Белоруссией.
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