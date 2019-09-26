Вильнюс, , 12:10 — REGNUM Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис сегодня, 26 сентября, заявил, что провозглашённый президентом Литвы Гитанасом Науседой курс на сближение с Белоруссией не снимет с двусторонней повестки дня вопрос Белорусской АЭС. Об этом глава литовского правительства говорил в эфире радиостанции Žinių radijas.

«Говоря об этом таянии льда с Белоруссией, мы не имеем права забыть о главном акценте — о той проблеме, связанной с Островецкой атомной электростанцией», — говорил премьер, соглашаясь, что Литва уже не сможет помешать пуску АЭС, однако главным приоритетом, по его словам, остаётся добиваться полной безопасности станции.

«Мы видим постоянные, практически ежедневные (сообщения) об инцидентах во время строительных работ, из-за этого становится неспокойно», — рассуждал Сквернялис.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вступивший этим летом в должность президента Литвы Гитанас Науседа созвал специальную встречу различных дипломатов и экспертов, на которой обсуждал возможность налаживания отношения с Белоруссией. Уже 17 сентября премьеры Литвы и Польши Саулюс Сквернялис и Матеуш Моровецки обсуждали возможности для Белоруссии «избавиться от энергозависимости от России», предоставив для поставок энергоресурсов инфраструктуру своих стран. БелАЭС в Литве официально названа угрозой национальной безопасности. Принят закон, запрещающий попадание электроэнергии с БелАЭС в Литву. После запуска станции Литва намерена полностью разорвать электроэнергетические соединения с Белоруссией.

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