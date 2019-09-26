Киев, , 12:09 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко в целом положительно оценил свои отношения с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом он заявил 26 сентября на пресс-конференции с украинскими журналистами, передает телеканал 112.

«У меня нет никаких проблем в отношениях «президент Беларуси — президент России», — заявил Александр Лукашенко. Хотя он отметил, что есть проблемы, которые необходимо решать. По словам белорусского президента, между лидерами двух стран сложились добрые отношения.

Как передавало ИА REGNUM, ранее на пресс-конференции Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия против России не будет дружить ни с каким странами.