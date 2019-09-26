Москва, , 11:55 — REGNUM Президент США Дональд Трамп сохраняет сильные позиции и, видимо, намерен в дальнейшем получить контроль над палатой представителей США. В связи с этим Украине рассчитывать на какое-либо равенство в переговорах с Вашингтоном не приходится. Об этом заявил соучредитель комитета спасения Украины Владимир Олейник в эфире передачи «Своя правда» на НТВ.

«После выборов мечтает взять под контроль и нижнюю палату. Поэтому не только о Байдене, а вообще о демократах, о которых он сказал в преддверии своей избирательной кампании: это коррупционеры и жулики», — заявил Олейник.

По его мнению, в целом положение Трампа выглядит достаточно устойчивым и игра против него связана с большим риском в том числе и для Киева. Поэтому попытки «выторговать» какие-либо преференции президенту Украины Владимиру Зеленскому за компромат на Джо Байдена едва ли увенчаются успехом.

«Вопрос стоит о разговоре, который не опубликован. Встреча (Зеленского с Трампом), на мой взгляд, будет не на равных. Это будет встреча просящего и дающего», — заключил Олейник.

Ранее председатель палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о намерении начать расследование в отношении президента США Дональда Трампа для процедуры импичмента главы государства. Подконтрольная демократам палата представителей проведёт проверку, пытался ли Трамп получить у Зеленского компромат на бывшего вице-президента Джо Байдена, который выдвинулся на выборы президента США в 2020 году.