Киев, , 11:52 — REGNUM «Из-за скандального разговора Трампа и Зеленского президент США возненавидит Украину, поскольку это государство станет источником проблем», — заявил в комментарии украинскому телеканалу «24» политический аналитик Николай Белесков.

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

Эксперт отметил, что лично Зеленскому, возможно, и удастся установить персональные хорошие отношения с Трампом, но Украине как государству от этого конфликта ничего хорошего ждать не приходится. Он призвал Киев избегать резких заявлений о ситуации в США и расследовании в отношении американского президента. Ближе собственно к выборам, предполагает он, украинская тематика может отойти на дальний план.

«Ситуацию со скандалом вокруг разговора Трампа и Зеленского Байден использует в борьбе против нынешнего главы Белого дома… Хотя для американцев на выборах более важными и решающими будут вопросы внутриполитической повестки дня. За год украинская тематика может отойти на дальний план», — считает Белесков.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня бывший вице-президент США Джо Байден заявил, что Трамп поставил личную политику выше своей священной клятвы.

«Белый дом должен выполнить свою работу и привлечь Дональда Трампа к ответственности за злоупотребление властью», — призвал он.

До этого спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси 24 сентября объявила о том, что Конгресс начинает официальное инициирование процедуры импичмента президента Трампа.