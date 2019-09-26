Москва, , 11:50 — REGNUM Комитет Госдумы по безопасности рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, вводящий запрет на выезд из России для бывших сотрудников органов безопасности (ФСБ), передает корреспондент ИА REGNUM 26 сентября.

Документом предполагается установить временные ограничения права на выезд из страны бывших сотрудников органов Федеральной службы безопасности. Срок такого ограничения составит до пяти лет. Прописываются и основания для возможного введения такого ограничения.

«Имеются случаи, когда во время пребывания за рубежом правоохранительные органы ряда стран задерживают и привлекают к уголовной ответственности российских граждан исключительно за факт прохождения ими в прошлом службы в органах безопасности. Поэтому мы обязаны принимать меры, чтобы их защитить», — отметил глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарёв («Единая Россия»).