Нью-Йорк, США, , 11:47 — REGNUM Молдавия и Казахстан намерены открыть посольства соответственно в Нур-Султане и Кишиневе. Как передает ИА REGNUM, об этом шла речь на состоявшейся на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке встрече президентов двух стран Игоря Додона и Касыма-Жомарта Токаева.

Они договорились также укреплять двусторонний диалог и активизировать торгово-экономические отношения. В этой связи Додон и Токаев отметили, что двусторонняя Межправительственная комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству не собиралась четыре года, что «не соответствует духу нашего партнёрства».