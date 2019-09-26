Минск, , 11:48 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о своей готовности ввести в Донбасс белорусских миротворцев.

Лукашенко-хамелеон Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Мы готовы ввести туда миротворцев, пограничников, войска, если будет согласие двух сторон. Хоть для меня это большая проблема ввязываться в этот конфликт», — заявил белорусский лидер во время встречи с представителями СМИ Украины.

При этом президент Белоруссии отметил, что он готов закрыть 400 км российско-украинской границы, которая в настоящее время не контролируется Киевом.

«Мы готовы закрыть этот участок границы, если будет согласие двух сторон», — сказал Александр Лукашенко.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее, 17 сентября, президент Лукашенко на встрече с заместителем госсекретаря США по политическим вопросам Дэвидом Хейлом в Минске заявил, что США могли бы поспособствовать урегулированию конфликта в Донбассе.