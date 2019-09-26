Вашингтон, , 11:41 — REGNUM Берлин должен играть большую роль на мировой арене «в эту эпоху конкуренции великих держав», поэтому, прежде всего, Германия, должна увеличить расходы на оборону. Такие требования на встрече с министром обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая состоялась в Пентагоне, заявил глава минобороны США Марк Эспер.

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«И это, конечно, начинается с гораздо больших инвестиций в оборону», — подчеркнул американский министр, слова которого приводитежедневная газета министерства обороны США Stars and Stripes.

По его словам, с крупнейшей экономикой в Европе Германия обладает всеми возможностями, чтобы «сделать инвестиции, необходимые для укрепления потенциала и помочь возглавить альянс».

Напомним, вопрос о расходах Германии на оборону фигурирует в американо-германских отношениях с момента избрания президента США Дональда Трампа в 2016 году. Эта тема оказалась в центре внимания переговоров между Эспером и Крамп-Карренбауэр, для которой поездка в Пентагон для встречи с американским коллегой стала первой зарубежной миссией в качестве министра обороны Германии.

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Как сообщало ИА REGNUM, Германия, самая богатая страна из европейских союзников, в 2018 году потратила на оборону 50,2 млрд долларов, что на 4,6 млрд долларов больше, чем годом ранее. Однако они по-прежнему равняются только 1,23% от ВВП Германии.

В середине сентября новый министр обороны страны Аннегрет Крамп-Карренбауэр в ходе своего первого выступления перед бундестагом заявила, что увеличения оборонного бюджета Германии почти на два миллиарда евро будет недостаточно. Она призвала немецких законодателей выполнить норматив НАТО и довести военные расходы до 2% от ВВП.

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