Сеул, , 11:45 — REGNUM Предложение президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина о преобразовании демилитаризованной зоны, отделяющей КНДР, в «международную зону мира», поддержано в ЮНЕСКО. Об этом говорится в опубликованном 26 сентября заявлении южнокорейского МИД.

Идею о «зоне мира» одобрила в разговоре с министром иностранных дел Кан Гён Хва генеральный директор ЮНЕСКО Одре Азуле. Она заявила, что в полностью поддерживает предложение Мун Чжэ Ина и готова оказать содействие в этом вопросе, уточняет «Рёнхап».

Как сообщало ИА REGNUM, превратить демилитаризованную зону в «зону мира» глава Республики Корея предложил на сессии Генассамблеи ООН 24 сентября. Он пояснил, что это нужно для предотвращения конфликта, гарантий безопасности и достижения процветания в Южной Корее и КНДР. В этой зоне, по замыслу, будут работать международные организации, которые выступают в защиту мира, сохранение экосистем и развитие культуры.

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