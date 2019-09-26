Нью-Йорк, США, , 11:33 — REGNUM Президент Молдавии Игорь Додон встретился на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом. Как передает ИА REGNUM, это первая встреча лидеров двух стран после избрания Додона президентом в 2016 году.

Додон на встрече подчеркнул «стратегический характер сотрудничества» двух стран, отметив, что Румыния является самым крупным торговым партнёром Молдавии. Он сказал, что отношения с Румынией — приоритет для администрации президента. И поблагодарил Бухарест за реализацию различных программ и проектов в Молдавии, в особенности в экономической, социальной и энергетической сфере.

Отметим, что до сих пор Додона ни разу не принимали в Бухаресте, хотя молдавский президент не раз выражал заинтересованность в совершении визита в Румынию.