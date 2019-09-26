Москва, , 11:25 — REGNUM Приватизации земли Украины проводится в интересах МВФ. Об этом заявил соучредитель комитета спасения Украины Владимир Олейник в эфире передачи «Своя правда» на НТВ.

«Зеленский говорил: просить ничего не буду у Трампа, я буду предлагать, чтобы оказали помощь. Мы сильная страна, мы сами можем кому-нибудь. Ну, это какой-то бред», — заявил Олейник.«Мы такая сильная страна и мы так выручаем МВФ — кредиты взяли, долги отдаём, а дальше (уступаем им) свои хотелки, то есть землю, атомные электростанции, железные дороги. Всё продали. Конечно, мы сильная страна, а территория. Страна так не поступает», — подчеркнул он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что покупать землю смогут только украинские граждане и украинские компании. Однако граждане Украины к инициативе властей отнеслись с подозрением. Так, согласно опросам Центра Разумкова, отмену моратория на куплю-продажу земли сельскохозяйственного назначения поддерживает 31% опрошенных, а 49% выступают однозначно против.