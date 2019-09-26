Джакарта, , 11:22 — REGNUM Индонезия проведет индонезийско-латиноамериканский бизнес-форум для улучшения торговых и инвестиционных отношений 14−15 октября 2019 года в Серпонге провинции Бантен (Индонезия), сообщает Antara.

В общей сложности 106 индонезийских компаний и 75 предприятий из Латинской Америки и Карибского бассейна зарегистрировались для участия в мероприятии.

Ожидается, что эта деятельность позволит увеличить объем двусторонней торговли и инвестиций между Индонезией и странами Латинской Америки и Карибского бассейна.

Известно, что общий объем торговли Индонезии со странами Латинской Америки и Карибского бассейна составляет всего 7,6 млрд долларов США, или 0,37% от общего объема торговли региона с миром.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель МИД Индонезии Рату Сильви Гаятри заявила, что правительство Индонезии намерено расширять экспорт в страны Латинской Америки и Карибского бассейна.

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