Тула, , 11:15 — REGNUM Сергей Харитонов, занимавший пост председателя Тульской областной думы шестого созыва, избран на этот пост решением депутатов облдумы седьмого созыва. Решение было принято 26 сентября на первом заседании думы нового созыва.

В рамках первого заседания областной думы седьмого созыва решаются, преимущественно, организационные вопросы — одним из таких вопросов стало назначение спикера. Кандидатура Сергея Харитонова была поддержана единогласно.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября состоялись выборы депутатов Тульской областной думы седьмого созыва. В думу смогли пройти представители семи партий, при этом большинство мест получили кандидаты от «Единой России».