Вашингтон, , 11:22 — REGNUM Бывший вице-президент США Джо Байден считает, что в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским, президент США Дональд Трамп поставил свои интересы выше государственных. Об этом политик заявил 25 сентября на своей странице в социальной сети Twitter.

«Наш президент поставил личную политику выше своей священной клятвы. Белый дом должен выполнить свою работу и привлечь Дональда Трампа к ответственности за злоупотребление властью», — написал Байден.

Он также отметил, что постарается стать главным оппонентом Трампа на предстоящих выборах президента США.

Напомним, ранее Трампа обвинили в том, что он якобы пообещал выделить военную помощь Украине в обмен на компромат против Байдена — своего вероятного оппонента на президентских выборах.

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Отметим, Байден признал, что в 2016 году добился отставки генерального прокурора Украины Виктора Шокина. Существует версия, что таким образом он хотел защитить от уголовного преследования своего сына Хантера Байдена, работавшего в газодобывающей компании Burisma Holdings.

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Как сообщало информационное агентство «Украинские новости», ранее президент Украины Зеленский заявил, что ожидал публикации не всей стенограммы переговоров с Трампом, а только слов самого президента США.

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