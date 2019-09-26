Москва, , 11:12 — REGNUM Украина стала разменной монетой в американской политике. Об этом заявил лидер общественного движения русских украинцев «Парус» Юрий Кот в эфире передачи «Своя правда» на НТВ.

«На Майдане скакали и рассказывали, что научат родину любить. Были за правду, торжество справедливости. Теперь этой правдой торгуют», — заявил Кот.

По его мнению, спекуляции о том, что президент Украины Владимир Зеленский будет пользоваться в своих интересах желанием Дональда Трампа получить в своё распоряжение компромат на бывшего вице-президента США Джо Байдена, не свидетельствуют о какой-либо самостоятельной позиции Украины в этом конфликте.

В текущих условиях Украина выполняет лишь задачи, которые перед ней ставит та или иная часть американской элиты.

«Приезжает кто-то для Украины вообще никто, достаёт из широких штанин миллиарды и говорит: покупаю должность прокурора, а этого выгнать. А почему выгнать? Потому что расследовал дело сыночка Байдена, Хантера», — привёл пример Кот.