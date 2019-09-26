Москва, , 11:05 — REGNUM Китай настаивает на развитии сотрудничества с Россией в ключевых современных сферах, а также предлагает добиться опережающего развития сотрудничества в сфере цифровой экономики. Как передает корреспондент ИА REGNUM 26 сентября, об этом заявил председатель ПК ВСНП КНР Ли Чжаньшу в ходе встречи со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

«Мне кажется, нам нужно с вами всячески активизировать, расширить наши контакты в таких важных сферах, как экономика, наука и инновация, культура и туризм, здравоохранение и спорт», — заявил он.

Особо он коснулся инновационной сферы.

«Усиливать сотрудничество в сфере цифровой экономики, и надо добиться опережающего развития сотрудничества в этих сферах», — отметил председатель ПК ВСНП КНР.

Китай настроен на взаимодействие в научно-технической и инновационной сфере, в сфере искусственного интеллекта, космической сфере.

«Отношения Китая и России вошли в новую эпоху. Мы придерживаемся взаимоуважения, сотрудничества. Вместе наши государства вносят положительную динамику в развитие мира в целом», — отметил также он.