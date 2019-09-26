Москва, , 11:01 — REGNUM Германская элита хочет получать большую долю доходов от российских ресурсов, считая местных олигархов неэффективными посредниками. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 сентября заявил директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий, комментируя интервью главы МИД РФ Сергея Лаврова, в котором тот посетовал на ненадёжную политику ЕС.

«Цели Евросоюза, а точнее Германии, вполне конкретные, — сказал Кагарлицкий. — Во-первых, это использовать Украину в качестве резервуара дешёвой рабочей силы, переключив эту рабочую силу с российского рынка на западноевропейский. Во-вторых, сохранять по возможности Россию в качестве рынка сбыта и рынка приложения капитала. Но при этом инвестировать в российскую промышленность Германия не спешит, так как если вкладывать деньги в развитие промышленности, эта промышленность будет сама поглощать сырьё, предназначенное для западных рынков. Поэтому деиндустриализация РФ при сохранении её в качестве ресурсной базы — это и есть стратегия ЕС».

Однако, как заметил эксперт, несмотря на желание российских элит встроить РФ в мировую экономику на этих же условиях, помириться у Москвы и Брюсселя всё равно не получается. Объясняется это тем, что германская элита хочет получать большую долю доходов от российских ресурсов, считая российских олигархов неэффективными посредниками и рассчитывая заменить их «эффективными менеджерами». В то же время сама структура российской власти, по мнению Кагарлицкого, Берлин полностью устраивает — не устраивают лишь конкретные фамилии.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Сергей Лавров в интервью изданию «КоммерсантЪ» заявил, что Евросоюз — ненадёжный партнер России, поскольку продолжает играть в геополитику «с нами или против нас». Цель ЕС, по мнению Лаврова, состоит в том, чтобы «отвадить восточных и центральноазиатских партнёров» от России, как можно больше ослабить её связи и постараться внедрить свои подходы к организации жизни, решению политических проблем, участию в международных делах на основе лекал, которые устраивают ЕС.

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