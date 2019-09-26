Вильнюс, , 10:56 — REGNUM Избранный этим летом президентом Литвы Гитанас Науседа, несмотря на свою уравновешенную риторику во время президентской кампании по отношению к России, окончательно подтвердил, что является последователем кардинальной линии экс-президента Литвы Дали Грибаускайте по отношению к РФ, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 26 сентября. Свою речь на сессии Генеральной ассамблеи ООН он посвятил России и «угрозам», исходящим от РФ, обвинив Москву не только в «нападении» на Украину, но и Грузию и «агрессию» по отношению к другим странам.

Гитанас Науседа Nauseda2019.lt

«Литва решительно осуждает продолжающееся нарушение международного права — военную агрессию России против Украины и аннексию Крыма, и напоминает стране-агрессору, что она обязана соблюдать положения Устава ООН, Хельсинкского заключительного акта и двусторонних соглашений с Украиной», — говорится в заявлении пресс-службы Науседы по итогам его выступления в ООН.

«Мы будем продолжать поддерживать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и Грузии, мы не признаем незаконную аннексию Крыма, оккупацию Абхазии и Южной Осетии. Кроме того, мы будем придерживаться позиции, что реализация Минских соглашений должна оставаться обязательным условием нормализации отношений с Россией», — сказал Науседа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бывший президент Литвы Даля Грибаускайте снискала славу самого радикального главы ЕС по отношению к РФ, называя Россию «террористическим государством», а Владимира Путина публично сравнивала с Гитлером. Науседа во время своей предвыборной кампании подчёркнуто вёл себя противоположно, говоря о необходимости сдержанной риторики в отношениях с соседями, однако после избрания продолжил внешнеполитическую линию Грибаускайте.