Киев, , 10:47 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский в своем комментарии в четверг, 26 сентября, после публикации его разговора с президентом США Дональдом Трампом дал понять, что соглашения на публикацию он не давал и что разрешения у него не спрашивали.

Никто и не сомневался, что США относятся к Украине как к стране третьего мира, как к малограмотному подопечному и как к своей колонии, но столь явная демонстрация такого отношения, тем не менее, всех впечатлила.

Чтобы попытаться сохранить лицо, Зеленский сделал вид, что он, в общем, и не возражает против публикации. Но, судя по заявлению, что он ожидал публикации только слов Трампа из этого разговора (!) — возражает, и еще как.

Это вполне естественно, ведь в довольно непродолжительной беседе с президентом США президент Украины успел показать себя таким, каким он и является на самом деле — слабым политиком, подчиненной фигурой, льстецом, главой несуверенного государства.

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Дональд Трамп может быть вполне спокоен по вопросу о возможном импичменте: ему не пришлось не то что требовать, но даже просить чего-либо от Зеленского, так сильно тот хотел услужить и так быстро бежал впереди паровоза.

В России, как и на Украине, все это никого не удивило, но ведь текст беседы Зеленского с Трампом смогли прочитать и жители всех остальных стран, и если им ранее было что-нибудь непонятно, то теперь стало понятным всё.

Желая сгладить эффект, Зеленский рассказал журналистам о своем разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым: по версии Зеленского, встреча была случайной, инициатором разговора был Лавров, а сам Зеленский держался как опытный лидер независимой державы.

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Такой пересказ выглядел бы неправдоподобным в любом случае, но на фоне опубликованного диалога с Трампом он кажется неправдоподобным особенно. Зеленскому, разумеется, никто не верит, но в качестве аутотренинга все это может сработать.

Зеленский теряется, попадая в «боевые» политические условия, он не готов к такой ситуации, его раздражает, что все воспринимают его как слабого и нелепого шута, отсюда и «пересказы» разговоров с Лавровым, и суровое выражение лицо, и пуля на трибуне ООН, и все остальное.

Артист разговорного жанра не обязательно должен уметь импровизировать, и нет никакой проблемы в том, что он может работать только с готовым текстом, в отработанной ситуации и с многочисленными репетициями и дублями.

Проблема появляется, когда артист разговорного жанра, не имеющий никакого политического опыта, становится во главе государства, да еще государства несуверенного и насквозь пропитанного ложью; и проблема это не для соседей такого государства, а для него самого.