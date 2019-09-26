Москва, , 10:47 — REGNUM В Госдуме ожидают роста динамики отношений между Россией и Китаем — положительное влияние могут оказать решения, принятые в рамках межпарламентской комиссии. Как передает корреспондент ИА REGNUM 26 сентября, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе встречи с председателем ПК ВСНП КНР Ли Чжаньшу.

«Стержнем нашего взаимодействия является созданная российско-китайская межпарламентская комиссия. Мы с вами в рамках этой комиссии обсуждаем огромное количество вопросов, находим возможность встречаться и обсуждать все проблемы за одним столом», — отметил Володин.

Рассчитываем на то, что динамика межпарламентских контактов будет наращиваться. Подчеркнул спикер Госдумы.

«Для нас это крайне важно. Считаю, что если будут достигнуты сегодня договоренности в различных сферах, (тем более мы начали обсуждать такие вопросы, как гармонизация законодательства, вопросы, связанные с подготовкой модельных законов и также противодействие вызовам, с которыми мы сталкиваемся вместе) это послужит выходу на новый уровень наших отношений, большему пониманию, и укрепит все наши связи особенно в межпарламентском формате», — заявил Володин.

Кроме того, спикер Госдумы отметил рост товарооборота между Россией и Китаем.

«За прошлый год почти на 20% вырос товарооборот, мы вышли на 108 млрд долларов, в планах выйти на 200 млрд долларов», — указал он.