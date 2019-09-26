Нью-Йорк, США, 26 сентября 2019, 10:46 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский считал, что президент США Дональд Трамп опубликует не всю стенограмму их беседы, а только свою часть, сообщило 26 сентября информационное агентство «Украинские новости».
Зеленский отметил, что разговоры между политиками не должны публиковаться, поскольку существует фактор геополитики и планы, которые не должны открыто заявляться.
Ранее Зеленский заявил, что Трамп не обсуждал с ним вопрос публикации стенограммы их телефонного разговора.
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