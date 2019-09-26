Анкара, , 16:50 — REGNUM Заместитель председателя правящей «Партии справедливости и развития» Турции Нуман Куртулмуш заявил: «Как бы кое-кто ни хотел этого, или же, наоборот, но Турция больше не будет нуждаться в помощи МВФ. Мы закрыли эту главу и отложили в сторону».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Нуман Куртулмуш отметил: «МВФ — это не просто организация, занимающаяся консультативными работами по экономическим вопросам или тем или иным образом направляющая страны по черному пути. На самом деле, МВФ — одна из важнейших политических структур глобального финансового капитализма».

Политик добавил: «Страны, которые попали в сеть МВФ, или нуждающиеся в его помощи, получают не советы по ряду экономических вопросов, а прямые наставления по поводу выстраивания экономической политики».