Минск, , 10:36 — REGNUM Белорусский президент Александр Лукашенко поздравил с юбилеем российского актера театра и кино, Народного артиста СССР Олега Басилашвили. Об этом сообщает 26 сентября БелТА.

Лукашенко отметил, что 85-летний актер принадлежит к выдающейся плеяде артистов, без которых сложно представить современное сценическое искусство. Он пожелал Басилашвили новых творческих свершений, здоровья и благополучия.

Президент напомнил о ярких ролях Басилашвили в фильмах, которые полюбились миллионам зрителей.

Олег Басилашвили, выпускник Школы-студии МХАТ, родился 26 сентября 1934 года в Москве. Он служил в Театре имени Ленинского комсомола, Ленинградском академическом Большом драматическом театре имени Максима Горького.

Басилашивили снялся во многих фильмах, среди которых «Вокзал для двоих», «Раба любви», «О бедном гусаре замолвите слово», «Мастер и Маргарита».