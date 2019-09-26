Анкара, , 11:25 — REGNUM Глава турецкого Центра ближневосточных исследований профессор доктор Ахмет Уйсал опубликовал в турецком новостном агентстве Anadolu Ajansı свою статью под названием «США и египетская армия могли выпустить ас-Сиси из-под контроля». Он заявил, что сближение Египта с Китаем, отказ направить воинский контингент в Йемен, непризнание Хезболлы террористической организацией и неоказание полной поддержке генералу Халифе Хафтару в Ливии может свидетельствовать об утрате США контроля над ас-Сиси.

Профессор доктор Ахмет Уйсал считает, что сейчас невозможно точно сказать, что именно случилось в Египте, превратив его в страну с закрытым диктаторским режимом. Он отмечает, что в стране наблюдается крайняя массовая неудовлетворенность, а молодежь, уже почувствовавшая вкус свободы Арабской весны, оказалась в условиях режима, который по жесткости превосходит период Хосни Мубарака.

Пр мнению эксперта, сближение ас-Сиси с Китаем, скорее всего, вынужденное, вследствие хронической нехватки ресурсов. Он подчеркнул, что говорить о государстве в Египте означает говорить об армии, которая вполне может задумываться о том, чтобы принести ас-Сиси в жертву новому повороту к Западу ради недопущения политического, экономического и социального краха.