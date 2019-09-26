В Москве 26 сентября проходит заседание правительства России. Его проводит премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

В повестке обсуждения несколько проектов федеральных законов. Буду рассмотрены изменения в ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», «О центральном депозитарии», «Об обеспечении единства измерений», «О противодействии терроризму», изменение в статью Бюджетного кодекса РФ, в КоАП.

Также правительство обсудит выделение дополнительных субсидий из резервного фонда.