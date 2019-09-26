Анкара, , 11:20 — REGNUM Председатель Конституционного суда Турецкой Республики Зюхтю Арслан заявил: «Мы ставили себе целью добиться снижения жалоб и исков против Турции в ЕСПЧ (Европейский суд по правам человека). По истечении 7 лет мы можем наблюдать, что эта цель во многом достигнута».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Зюхтю Арслан отметил: «В 2012 году в ЕСПЧ находились на рассмотрении 16 900 индивидуальных жалоб на Турцию. Сегодня же этот показатель равен 8800. При том, что примерно половина из них связана с событиями после попытки государственного переворота, осуществленной движением Фетхуллаха Гюлена 15 июля 2016 года».

Председатель Конституционного суда добавил: «Этот 7-летний период не был ни в коем случае лёгким. Я был свидетелем начала подачи жалоб включая стадию подготовки. Сегодня мы до сих пор занимаемся ими. Мы вынесли груз, который не представляет никакой иностранный конституционный суд, сталкивающийся с частными жалобами».