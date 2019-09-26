Вашингтон, , 10:26 — REGNUM Ответственность за произошедшее в Стамбуле убийство саудовского журналиста Джамаля Хашогги признал наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд. Об этом говорится в анонсе документального фильма, опубликованном 26 сентября на сайте Службы общественного вещания США (PBS).

Фильм, снятый журналистом Мартином Смитом, выйдет в эфир 1 октября. В нём кронпринц заявил, что инцидент с убийством произошел «в его смену», то есть когда он находился на службе.

«Я беру на себя всю ответственность», — заявил принц.

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По словам принца, он не знал об убийстве. Мухаммед бен Сальман Аль Сауд напомнил, что у королевства 20 млн подданных и 3 млн чиновников, и знать о действиях каждого из них невозможно.

Он пояснил также, что участники убийства журналиста летали из Эр-Рияда в Стамбул и обратно на самолетах из королевского авиапарка, так как имеют такое право в силу служебных обязанностей.

Как сообщало ИА REGNUM, Джамаль Хашогги был убит в саудовском консульстве в Стамбуле 2 октября 2018 года. Власти Турции располазают записями произошедшего, из которых следует, что с журналистом расправились сотрудники саудовской разведки.

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