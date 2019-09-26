Каир, , 10:29 — REGNUM 25 сентября президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси выступил на 74-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Как сообщает арабоязычный новостной телеканал Al Arabia, базирующийся в ОАЭ, в своем выступлении Ас-Сиси отметил, что арабский мир все еще ищет решение «арабской проблемы».

Абдель Фаттах Ас-Сиси (сс) UNclimatechang

Под «арабской проблемой» президент Египта имеет в виду палестино-израильский конфликт. Ас-Сиси упомянул о страданиях палестинского народа и его самоотверженной борьбе за создание палестинского государства. По мнению президента Египта, только образование государства Палестина станет решением самого продолжительного кризиса на Ближнем Востоке.

Ас-Сиси подчеркнул, что «нельзя останавливаться на достигнутом»: необходимо искать новые пути решения проблемы. Кроме того, он добавил, что план разрешения конфликта был ранее предложен ЛАГ в 2002 году.