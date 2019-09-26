Эр-Рияд, , 11:23 — REGNUM 25 сентября Совет министров Саудовской Аравии призвал мировое сообщество оказать давление на Иран с целью «обуздать его агрессию». Как сообщает арабоязычный новостной телеканал Al Arabia, базирующийся в ОАЭ, данное заявление было сделано во время внеочередной встречи Совета в Эр-Рияде.

Совет отметил, что атака Тегерана по нефтяным объектам саудовской компании ARAMCO в Абкейке и Хурейсе была совершена при помощи иранского оружия.

Совет министров назвал действия Ирана «попыткой подвергнуть угрозе региональную безопасность на Ближнем Востоке». Кроме того, король Салман добавил, что случившаяся атака может привести к обострению ситуации в регионе.