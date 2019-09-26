Мале, , 12:05 — REGNUM Президент Мальдивской республики Ибрагим Мохамед Солих выступил на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и осудил действия Израиля по отношению к Палестине. В своей речи он напомнил членам ООН о неразрешенном кризисе между странами, заявив, что «Мальдивские острова будут неизменно поддерживать палестинцев в их стремлении создать независимое и суверенное государство».

«Никогда ранее неотъемлемые права палестинского народа не были столь грубо притеснены Израилем. Он игнорирует нормы международного права и дискриминирует эти права», — заявил политик.

По информации мальдивского новостного агентства The Edition, президент призвал ООН урегулировать конфликт при помощи содержательного диалога между арабскими странами и Израилем.

«Нам нужна Организация Объединенных Наций, потому что никто не сможет решить проблемы современности в одиночку. Нам нужна сила коллектива, чтобы решать их», — заключил Ибрагим Мохамед Солих.