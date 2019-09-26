Мбабане, , 10:20 — REGNUM Тысячи государственных служащих в Эсватини вышли на акцию протеста, выступая против низкой заработной платы и роста стоимости жизни. Об этом сообщает ВВС Africa.

По информации телерадиокомпании, в городе произошли столкновения между полицией и демонстрантами, которые впервые вышли на улицы столицы Мбабане в понедельник, 23 сентября, обвинив короля страны Мсвати III в невыплате достаточно высокой заработной платы.

Как сообщает AFP, полиция применила слезоточивый газ и водяные пушки.

Эсватини, которая до недавнего времени была известна под названием Свазиленд, полностью окружена ЮАР, является последней абсолютной монархией Африки.