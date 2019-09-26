Нью-Йорк, США, , 10:16 — REGNUM Министр иностранных дел Германии Хайко Маас призвал международное сообщество к сотрудничеству в решении глобальных проблем, отвергнув односторонние действия держав, пишет газета Süddeutsche Zeitung.

Вечером 25 сентября, когда в Европе уже была ночь, Хайко Маас выступал перед Генеральной Ассамблеей Организаций Объединенных Наций в качестве последнего докладчика.

«Сотрудничество — это нечто иное, нежели предательство своей страны. Оно создает предпосылки для процветания наших стран», — сказал он.

«На глобализацию, оцифровку, миграцию или спровоцированное человеком изменение климата мы можем дать ответы только вместе».

Также Хайко Маас подчеркнул особую роль Германии на международной арене:

«Именно Германия, бывшая поджигателем и разрушителем Европы и мира 80 лет назад, сегодня должна взять на себя особую ответственность за порядок, обеспечивающий мир».

26 сентября в Нью-Йорке состоится большое стартовое мероприятие с участием представителей 50 стран, в основном — министров иностранных дел. Оно будет направлено на укрепление существующих международных соглашений и содействие реформе международных институтов. Это будет свободная сеть, а не группа с фиксированным членством, как «Большая семерка» или «Большая двадцатка».