Нью-Дели, , 12:19 — REGNUM Официальный представитель Индийского национального конгресса, главной оппозиционной партии страны, Ананд Шарма раскритиковал премьер-министра Нарендру Моди за то, что тот нарушил «проверенную временем традицию» не вмешиваться в выборы в другой стране. Он также отметил, что политик не должен быть «активистом» и участвовать в предвыборной кампании Дональда Трампа.

Напомним, что недавно премьер-министр Индии в Хьюстоне провел встречу с представителями индийской диаспоры в США, на которой присутствовал и президент страны Дональд Трамп. «С США у нас существует стратегическое партнерство, которое приносит странам взаимную выгоду. Мы полностью его поддерживаем. Но существует проверенная временем практика, согласно которой наши лидеры не должны участвовать или быть частью избирательных кампаний в других странах», — заявил оппозиционный политик.

По информации индийского новостного агентства Джагран, Ананд Шарма также выразил надежду на изменения в визовой и торговой политике США.

«Мы надеемся, что президент Дональд Трамп согласится восстановить систему распределения рабочих виз H-1B, а также пересмотрит тарифную политику страны, чтобы индийские экспортеры смогли получить доступ к американским рынкам», — добавил он.