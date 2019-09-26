Нью-Дели, , 10:23 — REGNUM Премьер-министр Индии Нарендра Моди во время своего выступления в ООН призвал международное сообщество не использовать терроризм в качестве инструмента политики. «Терроризм в любой точке мира не должен рассматриваться как плохой или хороший», — заявил политик.

Он также призвал активизировать многостороннее сотрудничество в борьбе с терроризмом, заявив, что Индия будет работать на укрепление кооперации между странами. Политик заявил о необходимости «качественного обновления» существующих механизмов взаимодействия в этой сфере.

По информации индийского новостного агентства Джагран, Моди отметил, что демократические ценности, разнообразие и всестороннее развитие являются «наиболее важным оружием» против терроризма, экстремизма и радикализма.

Индия также поддержала идею большего регулирования киберпространства, в котором все больше получают распространение материалы, пропагандирующие и восхваляющие терроризм, ненависть и насилие.