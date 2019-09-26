Тегеран, , 11:35 — REGNUM Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в ходе встречи с Верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини заявил, что антииранская позиция трех государств не отражает позиции всего Европейского союза. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

По словам политика, обвинения Великобритании, Франции и Германии в причастности Ирана к атакам на саудовский НПЗ безосновательны, и ИРИ «разочарована» тем, что государства «вслепую» присоединились к позиции США. Однако дипломат отметил, что ЕС состоит из 28 государств, поэтому мнения трех стран не могут отражать позиции Евросоюза в целом. Мохаммад Джавад Зариф выразил надежду, что ЕС перестанет выдвигать преждевременные обвинения до проведения независимого расследования причин недавней атаки.

Напомним, что раннее лидеры Великобритании, Франции и Германии в совместном заявлении возложили вину за нападение на НПЗ Саудовской Аравии на ИРИ. Атака произошла 14 сентября, и руководство Ирана отрицает свою причастность к ней.